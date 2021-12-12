侯友宜今出席金山立體停車場啟用典禮。（王揚傑攝）

侯友宜今出席金山立體停車場啟用典禮。（王揚傑攝）

侯友宜參觀金山立體停車場小農市集。（王揚傑攝）

侯友宜參觀金山立體停車場小農市集。（王揚傑攝）

耗資4億859萬元打造的金山立體停車場，今（12）日下午5時盛大舉行啟用典禮，新北市長侯友宜親自到場主持。嶄新的停車場外觀仿染橘褐紋的海岸火山岩設計，內部也規畫小農市集與集會空間，兼具停車、觀光、集會活動功能且造型獨特的立體停車場，未來可望成為金山區的新地標。

侯友宜表示，金山立體停車場完工啟用後不僅改善金山老街的停車秩序與交通環境外，也提升都市公有土地使用效益，提供社區民眾更優質、安全的休憩空間，將成為北海岸打卡新地標。

金山立體停車場為地下1層、地上4層建築，樓層採挑高設計，除有350個汽車位、100個機車位，1樓規畫小農市集，行銷在地農特產品，頂樓也設計了景觀瞭望台和風雨頂板，可供大型集會活動場所，讓停車場成為觀光旅遊中繼站和金山居民的生活新聚點。

此外，金山立體停車場臨近金山老街、中山溫泉公園、櫻花公園，周邊均設有公共自行車站點，讓來訪的遊客停車即可以步行或騎腳踏車便利玩金山。

交通局表示，停車場內建置車牌辨識系統、車位在席、智慧尋車等全自動智慧化的停車系統及4個電動車位和充電設備，是金山區也是青春山海線首座全智慧化停車場。

交通局長鍾鳴時表示，今年底前已有金山立體、板橋新埔國小、三重光榮國小和興穀國小4座全智慧化停車場完工啟用，計增加1412格汽車位及317格機車位，同時完成4案設計標發包，後續仍將全力以赴，打造人本安全的智慧交通城。