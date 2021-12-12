近日越來越多人喜歡在家養些花花草草，植物都是有生命的，所以對家裡的風水影響非常大，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，室內種植物不能過量，廚房建議種蔬果類植物，書房可以種吉祥開運的植物，若陽台有風水問題，可藉由植物化解，最後庭院也可種一些吉祥富貴的矮樹，為家人帶來好運。

▍1.室內植物，適量種植

家中如果植物過多，陰氣和濕氣就會比較重，影響家人的身體健康，容易給家裡帶來霉運，破財漏財。而且臥室植物太多不但會影響健康，還會失眠多夢。因此家中植物應適量種植，才不至於破壞家運。

▍2.廚房植物，蔬果為宜

如果想要在廚房裡養植物，最適合的就是青菜、辣椒、番茄等蔬果。在廚房裡種這類植物，一方面象徵家中有源源不斷的財富，不愁財運不上門；另一方面，某些植物做菜時可以直接拿來使用，非常方便，不過還是要記得適量，一兩盆就夠了。

▍3.書房植物，吉祥為佳

書房五行屬木，所以最適合種植綠植，能夠催旺文昌運，對家人的事業運和學業運很有幫助，讓事業步步高升，學業進步金榜題名。建議可以在書房裡擺放萬年青、文竹，寓意節節高升，還可以放置富貴樹，這些都是很吉祥的植物，能夠為主人帶來好運勢。

▍4.陽台植物，開運擋凶

陽台是家裡重要的納氣口，但是，陽台附近的環境往往比較複雜，存在的風水問題也很多，所以可以利用植物的開運擋凶能力，解決這些風水問題。如果陽台附近有嚴重形煞，就可以擺放一些帶刺的綠植，比如仙人掌、蘆薈，來破解凶氣。而陽台附近若是沒有大問題，那我們可以放一些圓葉植物，開運旺運。

▍5.家中庭院，勿有大樹

有庭院的家庭，通常會在院子裡種很多植物，不過要記得不能單獨種一棵大樹，否則會形成「困」字格局，影響家裡運勢。建議在庭院裡種植樹木時，應該種一些不會長得特別高大的樹木，多種一些吉祥富貴的樹，如石榴樹、桂花、柿子樹。

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