白宮11日表示，美國副總統賀錦麗已與宏都拉斯首位女總統當選人秀瑪拉．卡斯楚（Xiomara Castro）通電話，對她贏得歷史性勝利表示致賀之意，並討論到如何加深兩國關係。
美國高層官員日前告訴路透，華府已準備對秀瑪拉．卡斯楚的新政府「大幅增加」經濟援助。
卡斯楚曾是宏都拉斯第一夫人，丈夫是宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya），他在2009年一場軍事政變中被推翻，此後秀瑪拉領導全國抗議活動，展開個人政治生涯。
白宮11日表示，美國副總統賀錦麗已與宏都拉斯首位女總統當選人秀瑪拉．卡斯楚（Xiomara Castro）通電話，對她贏得歷史性勝利表示致賀之意，並討論到如何加深兩國關係。
美國高層官員日前告訴路透，華府已準備對秀瑪拉．卡斯楚的新政府「大幅增加」經濟援助。
卡斯楚曾是宏都拉斯第一夫人，丈夫是宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya），他在2009年一場軍事政變中被推翻，此後秀瑪拉領導全國抗議活動，展開個人政治生涯。
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