菲律賓中央銀行總裁狄歐克諾（Benjamin Diokno）12日表示，他們正在監控社群媒體用戶投訴銀行帳戶遭駭客入侵事件激增的現象，並與消費者銀行合作，以補償等方法解決問題。

狄歐克諾說，央行正和菲國最大銀行金融銀行（BDO Unibank）和菲律賓聯合銀行（Unionbank of the Philippines）合作，採取包括償還款項的補救措施。

相關銀行無法估計有多少資金遭到移轉。金融銀行在聲明中表示，正在調查每起案件，並將回應受影響的人。