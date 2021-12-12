花蓮縣玉里鎮一棟平房今傍晚5時許，突然起火燃燒，火舌不斷從窗戶竄出，火勢猛烈，消防局獲報趕緊派員前往救援，經50分鐘後，終於控制火勢，幸無人員傷亡。
花蓮縣消防局今傍晚5時3分接獲民眾報報指出，玉里鎮光復路一棟1樓平房起火燃燒，裡面應該無人，請求救援。
消防局派遣玉里、觀音、東里分隊前往大火後，因現場火勢猛烈，火舌不斷從窗戶竄出，再加派瑞穗、光復、鳳林等多個分隊前往救援，並在50分鐘後，控制火勢，所幸無人員傷亡，消防人員目前仍正處理殘火。
花蓮縣玉里鎮一棟平房今傍晚5時許，突然起火燃燒，火舌不斷從窗戶竄出，火勢猛烈，消防局獲報趕緊派員前往救援，經50分鐘後，終於控制火勢，幸無人員傷亡。
花蓮縣消防局今傍晚5時3分接獲民眾報報指出，玉里鎮光復路一棟1樓平房起火燃燒，裡面應該無人，請求救援。
消防局派遣玉里、觀音、東里分隊前往大火後，因現場火勢猛烈，火舌不斷從窗戶竄出，再加派瑞穗、光復、鳳林等多個分隊前往救援，並在50分鐘後，控制火勢，所幸無人員傷亡，消防人員目前仍正處理殘火。
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