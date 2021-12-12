行政院長蘇貞昌（左二）12日南下屏東為公投宣講，喊出四個不同意、台灣更有力。（林和生攝）

立委伍麗華12日於內埔鄉為公投舉辦公開宣講，行政院長蘇貞昌特地南下屏東站台，一開始先細數包括育兒、防疫等政策，替政府宣傳政績，回到公投論述，他高聲喊出四個不同意，不能讓國民黨再亂下去。

蘇貞昌談到重啟核四議題時指出，當時要蓋核四的是國民黨，要封的也是國民黨，國民黨花了15年、3000億，結果一度電也沒發，現在又喊要重啟，請問執照過期、機件停產、廠商解散、燃料棒也送回美國，現在是要怎麼重啟？根本就是空口說白話。

加上核四位址就處於地震斷層帶，請問台灣受得起核災嗎？國民黨這樣做是要害死台灣。伍麗華也說，核廢料目前問題無解、核安也不容冒險，以現在核一、核二及核四位址都在新北市，試問新北市長侯友宜同意核四重啟嗎？

至於萊豬議題，蘇貞昌說，國民黨開放萊牛已經9年了，也都平安無事，加上要跟國際做生意、就要照國際規矩，要加入國際組織、就要遵照國際慣例，全世界有109國家接受開放萊豬，包括日本、加拿大，若台灣不接受，要怎麼加入國際組織？怎麼把產品賣到國外？

蘇提到護藻礁時說，大家都需要電，有電才能班班有冷氣，有電才能有台積電，國民黨想要台灣沒電可用、發生困難，所以大家要出來投下不同意票。

公投綁大選更不用講，3年前才有案例，蘇貞昌說，大選是選人，看到照片就可以蓋下去，公投是決定事情，2件事綁在一起，公投綁大選、注定投票投到晚上12點、開票開到凌晨2點，根本不能同意。因此4個不同意、台灣才能更有力。