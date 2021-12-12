台南市行駛新營、鹽水、學甲和佳里的「棕幹線」公車，即日起投入15輛全新電動公車，12日台南市政府在佳里體育公園舉辦啟動儀式。（張毓翎攝）

台南市行駛新營、鹽水、學甲和佳里的「棕幹線」公車，12日起投入15輛全新電動公車，車身特別加上專屬的綠能閃電logo，為溪北地區交通再添綠色動能。市長黃偉哲12日主持啟航典禮，稱讚車輛漂亮、新穎，而且噪音少又低汙染，更重要的是，它採用低底板的設計，方便身障人士上下車。

黃偉哲說，過去發生台南公車對身障朋友不友善的情形，故新的電動公車採用低底板設計及相關無障礙設施；另為服務長者，台南領先各都，首創「小黃公車」，目前已設置11條路線，今年還會再增加9條，不論電動公車或小黃公車，都是對節能減碳和減輕交通成本有助益，並增加乘客搭乘舒適度。

南市府交通局長王銘德表示，自去年起，客運業者車輛屆齡時，市府均不再補助添購新的柴油客車，並要求汰換電動公車；截至今年底，全市電動公車總數將達到50輛，未來會輔導業者汰舊換新，並以乘客量較多的公車路線優先替換。

南市府交通局公共運輸處長吳俁之補充，每輛電動公車要價約1000萬元，台南早在2012年就率全台之先通過《低碳城市自治條例》爭取交通部公路總局補助，每輛電動公車購車公路總局補助333萬8000元，市府再加碼每輛補助150萬元，客運業者只需負擔市價一半的價格。

吳俁之說，12日起，本次上線15輛電動公車主要配置於溪北地區，包括7輛新營客運及8輛興南客運，主要行駛佳里至新營間「棕幹線」上，每日往返共54班次，行經佳里奇美醫院、新營轉運站等重要節點，更串連蕭？文化園區等景區。

南市府交通局提到，未來將有15輛電動公車配置於市區公車5路，規畫在年底前上路，今年度50輛電動公車上路後，占台南全部公車數量的12％，同時無障礙公車比例也提高到57％，歡迎市民朋友踴躍搭乘。