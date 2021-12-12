俄羅斯與烏克蘭各自在邊境增兵，俄羅斯的山毛欅飛彈(SA-11, Buk missile system)移動到別爾哥羅德州的馬斯洛夫瓦(Maslovka)，該鎮離距離烏克蘭邊界只有20公里。另一方面，烏克蘭也將美國提供的標槍飛彈，移轉到烏克蘭東部前線，與親俄民兵的衝突地點。

防衛部落格(Defense Blog)報導，包括TikTok等社交平台，正在流傳俄羅斯武裝軍隊在烏克蘭邊境附近部署，一列火車上裝載了大量俄羅斯軍事裝備，可被辨認的包括山毛欅防空系統，頗為龐大，至少一個師。

影片拍攝地點可能位於馬斯洛夫瓦火車站，位於列車頭，所以應該是駕駛員所拍攝的。值得注意的是，這些履帶車的編號被遮蓋，看不到可辨識的番號。

Buk SAM in echelon near Voronezh Buk SAM in echelon near Voronezh pic.twitter.com/uLqDnQpiJJ https://t.co/uLqDnQpiJJ https://t.co/fEJjBnQHgL — Codified Likeness Utility (@parkerrm39) December 8, 2021

消息稱，儘管美國總統拜登和俄國總統普丁正進行談判，但俄羅斯軍隊仍繼續往邊界集中。

山毛欅飛彈是俄羅斯中程防空系統，射高在60公尺~25000公尺，有主動雷達尋標器，可對抗戰機、旋翼機、巡弋飛彈、精準炸彈、和無人飛行器。

根據烏克蘭的評估，俄羅斯在邊界附近的部隊總數大概在12萬人，包括 9.8萬名地面部隊，和 2.2萬名空軍和海軍部隊。另外，烏克蘭將標槍反戰車飛彈安排到衝突地區，這是烏克蘭軍方請媒體拍攝的。

美國廣播公司莫斯科分社記者派翠克‧利威爾(Patrick Reevell)在推特上說：「標槍飛彈可能是美國對烏克蘭最也最具爭議的軍事援助裝備。而烏克蘭特別請媒體來宣傳，顯然也有向俄羅斯示警的意味。」