民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，牽扯出綠營網軍產業疑雲。民進黨立委何欣純日前遭爆也曾單獨與林秉樞用餐，今（12）日她針對該張照片回應，說本來以為是一群人吃飯，抵達後才發現竟然是兩人單獨用餐。東華大學教授施正鋒指出，看起來是有人介紹林秉樞給何欣純，或者是黨內分配給她的，而何欣純也可能需要網軍或是論述寫手幫忙。

綜合媒體報導，何欣純今日再度回應此事，指出林秉樞多次致電辦公室邀約，她原本以為是一群人一同用餐才會赴約，照片則是對方請服務生用手機拍攝，認為就是民代與民眾的普通合照而已，不用多加臆測。

施正鋒今天在政論節目《新聞大白話》中表示，林秉樞的有可能是網軍，而何欣純是屬於比較少上節目，地方服務經營不錯的立委，可能就需要網軍；但也有另一種可能，即林秉樞是寫手，論述有一套。

施正鋒說，何欣純在民進黨內排資論輩，算是中生代，在總統蔡英文的任期結束後，就是由他們接班了，而未來的政策，是否還是大家抄來抄去，這是很大的問號？自己有很多同學當國會助理，那是真的講專業，不是抄來抄去。

施正鋒認為，林秉樞應該是其他人介紹給她的，而林看起來也人模人樣的。同時他也推測，這可能和民進黨或新潮流內部的統籌分配有關，助理也是統籌分配，搞不好類似林秉樞這種的網軍也是分配給她的。