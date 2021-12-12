為呈現社區營造亮點，中市文化局邀請地方創生達人「小村長」參訪神岡區溪洲社區與烏日區五光社區，記錄拍攝成輕鬆有趣的影片。台中市文化局12日表示，透過影像帶領民眾認識中優質社區，分享在地文化。

文化局表示，中市自2011年起陸續推動社區總體營造，輔導社區投入社區營造工作。神岡區溪洲社區擁有全台最多的26處社區土地公，並以「眾神保庇，大地遊戲」朝向體驗型農村發展；烏日區五光社區則以「老有所用的食農體驗學習基地」為願景。

「小村長」在溪洲社區參訪行程，騎著單車展開「尋訪土地公之旅」，並與社區阿嬤、絲瓜達人合作，體驗稻草編織及菜瓜布創作，帶領民眾認識溪洲社區；在五光社區體驗大鼓陣頭及稻草編織活動，參加歌舞劇團排演，前往欣賞在地美麗的馬賽克裝置藝術，傾聽企業投入社區營造的初衷與經驗。

五光社區總幹事徐鳳英及溪洲社區總幹事楊一新均表示，希將進一步取資源設計多元的課程，歡迎民眾多到社區來走走，體驗社區文化資產。

「小村長」也表示，他第一次透過社區營造的角度認識社區，很高興能夠透過這樣的機會和五光、溪洲這二個社區結緣，過程中跟這些長者互動也非常開心。