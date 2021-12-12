2021年最後一場羽球頂級賽事世界羽球錦標賽12日在西班牙西南部安達盧西亞自治區韋爾瓦點燃戰火，首日賽程台灣有3組人馬出賽，率先登場的寶島一哥周天成在男單首輪64強戰迎戰泰國塔馬辛（Sitthikom Thammasin），首局前半段天哥就進入狀況，一度取得17比7大幅領先，最終21比12、21比10晉級32強。

周天成世界排名第4，塔馬辛則是第30，雙方曾在2019年韓國公開賽交手過，當時周天成也是直落二獲勝，再度過招周天成依舊把握度相當高，技戰術上發揮都比塔馬辛穩定，首局雖一開始1比3落後，但回穩後靠著連得5分站上領先，該局至多領先到10分，順利收下。

次局雖然塔馬辛先得分，也曾讓比數來到2比2平手，但和首局類似，塔馬辛幾個失誤讓周天成很快就超前，再度先拿到第11分進入技術暫停休息，回到場上後天哥沒給塔馬辛太多反擊機會，最終35分鐘便鎖定勝利，下一輪要對上世界第27中國大陸選手陸光祖，兩人對決過3次，周天成都是贏家。

稍晚還有男單王子維、男雙李哲輝／楊博軒出賽，世界排名第12的王子維首戰就要面對世界第42中國大陸選手趙俊鵬，雙方過去5度對壘，王子維2勝3敗落後，世界第31名的李哲輝／楊博軒首輪迎戰世界第73巴西組合法布里西歐（Fabricio Farias）／佛朗塞爾頓（Francielton Farias），是雙方人馬生涯首度對戰。