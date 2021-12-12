有新竹市苦茶王子之稱的小農陳彥林，從小在香山區茄苳農村長大，為了增加收入，他不斷換植不同農作物，希望種出高經濟價值農產品，他以益生菌廚餘堆肥，提供油茶樹天然發酵養分，今年推出無毒茄苳小農苦茶油，創下1周銷售一空的好成績。

陳彥林回憶說，自家農園種植油茶樹2分半土地，這是長期等待的工作，剛開始採收茶籽數量很少，只能賣給收購盤商，雖然只有少少一點，可是能賣比其他農產品高出很多的價錢，讓他決心投入生產及行銷研究。

他透過小農產銷自產自銷，並參與環保局廚餘計畫，利用環保局與金益世實驗農場合作生產的益生菌廚餘堆肥，提供油茶樹天然發酵養分，種出好品質無毒茶籽，再利用冷壓榨油工序榨出金黃色好油。

陳彥林說，他還忍痛花了幾乎1個月工資的包裝設計費，終於在今年推出無毒茄苳小農苦茶油，在父親種下油茶樹的第10年，現在終於獲得回報，取得1周內就銷售一空好成績。

他指出，雖然父親剛開始覺得務農辛苦又賺不到錢，希望他去上班，但今年看到苦茶油在電商平台一推出賣到缺貨，就非常欣慰，也對兒子傳承耕種信心大增。

陳彥林也計畫擴大油茶樹面種植，未來想推廣有堅果味的大果苦茶油，另現在正是帝王柑的產季，陳彥林在父親的田地上管理的帝王柑香甜多汁，看起來像柳丁的帝王柑，皮很薄很容易剝開，水分多又充滿香氣，可以是美味的新年伴手禮，陳彥林又開始動腦要好好行銷滋味美好的帝王柑。

產發處表示，茄苳社區是新竹市核定農村再生社區，今年在陳彥林耕作農地旁規畫了小農市集園區，未來可望提供茄苳社區等農村社區農產品販售、農事體驗場域，市集園區包含農產品販售空間、蔬菜種植體驗區、庭園餐廳等，希望小農市集園區完成後，吸引民眾到產地旅行，好好地在鄉下住1晚，也能帶回青農新鮮蔬果、農產品。