最近美國中央情報局（CIA）開始招募懂中文的工作人員，大陸軍方公眾號鈞正平工作室為此發表文章稱，維護國家安全唯有相信人民、依靠人民，既需要「朝陽大媽」，也需要「撈銅漁民」，打一場反間防諜的人民戰爭，能讓間諜寸步難行。

為適應美國對中國新的戰略形勢，美中央情報局正在招募超過100名外語、科學、技術、工程和數學等領域的人才，中情局局長伯恩斯（William Burns）則明確要求加大力度招募具備漢語技能的人才。

據《多維新聞》報導，美中情局官網上列出了申請職位者需要滿足的最低標準包括：申請時本人在美國境內；必須是美國公民；年齡滿18歲；願意搬到首都華盛頓特區；能夠完成安全與醫療檢查——內容有背景審查、測謊面試、體檢和心理檢查等。這些條件與一般企業招聘差不多，但近期中情局招募人才時對其中文 能力特別重視。

美媒指出，積極招募漢語人才的目的是配合2021年10月成立的「中國任務中心」。基於拜登政府將中國定位為最嚴峻的競爭者，美國的情報部門正在加速轉型。

中情局目前下設5大部門與12個特定地區或領域的跨部門任務中心，根據最新的調整，北韓和伊朗任務中心已被裁撤，新設的中國任務中心則成為中情局內部唯一以特定國家命名的任務中心。為此新的任務重點，2021財年美國情報部門與中國有關的支出增加了近20%。

大陸軍事專家杜文龍就此分析稱，美國正在拿著放大鏡「找威脅」，斷章取義、肆意抹黑、顛倒黑白都是中情局的造謠手法，它或將為美國的大國競爭戰略製造更多無端的「威脅」。

有中共軍方背景的「鈞正平工作室」發文稱，美國中央情報局招募特工要求懂普通話和部分中國方言，而維護國家安全唯有相信人民、依靠人民，既需要「朝陽大媽」，也需要「撈銅漁民」，要打一場反間防諜的「人民戰爭」，才能讓間諜寸步難行，無所遁形！

英國路透社注意到，中情此前從未設立過類似針對中國的高層機構。一名中情局高級官員將此舉與冷戰時期對蘇聯，以及恐怖攻擊後對反恐的密切關注相提並論。