標普全球評級最新公布其修訂後的金融機構相關評等準則，包括「金融機構評等方法論」與 「銀行業國家風險評估（Banking Industry Country Risk Assessment;簡稱BICRA）方法論與假設」 等準則。此項修訂的影響所在，是其子公司中華信評原則上普遍使用於台灣金融機構的評等準則。

標普表示，在將市場回饋納入考量後，更新後的準則仍大致與意見徵詢中的擬定準則一致。這些變動「不會改變」基本面的分析架構，而是將標普全球評級的銀行與非銀行金融機構評等方法論整合，結果不同於6月間向市場探詢意見時業界的擔心。

標普全球評級預期，更新後的準則對評等的影響將有限，且BICRA分數在新準則下將不會導致 任何評等變動。

準則中的主要分析變動，標普列出應注意的四大項目： 一、所有金融機構的個別基礎信用結構（stand-alone credit profile；簡稱SACP），將可能有一個級距的調整；二、在資本與獲利水準評分的定性調整方面更加完善，能更清楚地反映資本與獲利品質；三、根據持續經營損失吸收能力與清算時將開始使用的資源之間所劃分的界線，對額外損失吸收能力（Additional Loss-Absorbing Capacity;簡稱ALAC）計算方式進行調整；四、更新授予海外分行評等的方法。