屏東莊姓男子犬舍旁緊鄰由李姓男子養殖的雞舍，莊男不滿鄰居私設電線漏電，使得飼養的15隻名犬全都觸電身亡，氣得他向法院聲請民事損害賠償，屏東地院法官審酌後一審判決李男需賠償450萬元。可上訴。

判決指出，莊男經營的犬舍位於屏東潮州鎮，隔壁就是李男雞舍，李男為求方便，擅自私設電線至雞舍內安裝使用，且架設行經路線接觸到雞舍及犬舍間、屬於莊男所有的菱形鐵絲網。

期間李男疑似疏於定期保養，電線於2019年7月某日晚間，因外皮破損漏電，且適逢大雨地面潮濕，使得菱形鐵絲網連接至犬舍間通路形成通電狀態，造成飼養的大丹犬、英國鬥牛犬、捷克羅素犬共15隻觸電死亡，因犬隻需從國外進口，每隻成本為30萬。

法官參閱犬隻診斷證明發現，內容詳述送檢犬隻「依傷口外觀，有燒傷傷口，與電極爬行紋，研判可能為電極傷害」，可以證明被電死，且犬隻同時集體死亡，可見不是送檢犬隻單一個案。

承審法官審酌後認為，李男私設電線所行經路線，確實有接觸到雙方雞舍及犬舍間、屬於莊男所有的菱形鐵絲網，且有以紅色膠布修補電線外皮痕跡，亦有現場電線照片可佐，由此足認，死亡犬隻應是電線破皮漏電導致。