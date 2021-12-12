高雄市科學美育協會會員聯展開展。（主辦單位提供）

高雄市科學美育協會會員聯展11日在高雄市文化中心至美軒揭幕，理事長許曉丹說，畫家與模特兒，自古至今都是美術史最有人文內涵的故事，基於對美育的信仰，融合策展人吳素蓮的觀念，繪畫歌唱舞蹈，便成為她們表現的元素，畫中有歌，歌中有舞，也慶祝科學美育創會20年。

參與《畫家與模特兒》聯展的會員有32人，作品有76件，創作媒材有油畫、壓克力、水彩、色鉛筆素描等，展期至12月21日。