新北市政府與國立臺北大學今舉行「新北植光Chill」繪本燈廊開幕式，在樟樹大道搭建起200公尺長燈廊，沿途布置許多大型發光氣偶，現場宛如繪本故事內的場景。（蔡雯如攝）

新北市政府與國立臺北大學今舉行「新北植光Chill」繪本燈廊開幕式。（蔡雯如攝）

新北市為打造特色景觀綠廊，今年首度嘗試將植物與光影結合，推出景觀燈廊品牌「新北植光Chill」，今在三峽北大特區學勤路舉行開幕式，為樟樹大道200公尺長燈廊點燈，策畫單位朱銘文教基金會以繪本「愛的紋路」場景作為布置主題，大型發光氣偶充滿整個街道，搭配著街道上各式燈具，現場宛如繪本的奇幻世界場景。

新北市政府與國立臺北大學今晚間6時許舉行「新北植光Chill」繪本燈廊開幕式，由新北市副市長謝政達與貴賓點亮燈廊，燈廊以「微笑式（市）」為主題，邀請繪本藝術家羅方君以三峽北大特區樟樹大道為背景，繪本故事《愛的紋路》，活動現場將繪本故事中象徵「陽光、空氣、水、風、植物」的「五愛虎」主角，打造成大型發光氣偶，吸引不少民眾圍觀搶拍。

謝政達表示，這次活動將植物結合光影打造光環境營造，樟樹大道上的景觀燈廊除了可以活絡市區綠帶，使居民貼近自然，還能帶動周邊產業及觀光發展，使北大特區成為新北耶誕城的延伸，市府未來計畫將該活動推展至各重劃區，打造更多的城市光廊。

除了夢幻燈廊景觀外，紙風車劇團也在北大校園內演出《紙風車的魔法書》，開啟民眾對繪本世界的想像。景觀處表示，「植光Chill」繪本燈廊將即日起至明年1月10日止，將在北大三峽正門口前學勤路人行道登場，每周六都會邀請繪本藝術家羅方君透過插畫繪本說故事，帶領小朋友認識生態環境和三峽在地特色，歡迎民眾上網報名體驗，相關資訊請至活動官網http：／／www.ntpcgreenwaylife.com 查詢。