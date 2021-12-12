2021總統府音樂會北回曙光今天晚上在嘉義縣表演藝術中心登場，蔡英文總統、副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁等人到場，蔡英文總統致詞時特別介紹鄒族的白色恐怖受難者高一生及研究台灣本土音樂的簡上仁老師。蔡英文說，這次音樂會希望呈現這塊土地的人民，在漫長的歷史中點亮希望、追求未來的故事，也期待透過文化力量說出台灣追求自由民主的故事。

蔡英文說，很高興今年音樂會來嘉義舉行，台灣是北回歸線上最大的海島，把主題定為北回曙光有特別的意義，嘉義縣有北回歸線通過也有世界有名的阿里山日出，很多人都看過阿里山的日出，在黑夜之中太陽升起透過光芒真的很令人感動。因此希望呈現出這塊土地上的人民在漫長的歷史中點亮希望、追求未來的事。

蔡英文致詞時特別介紹阿里山鄒族的白色恐怖受難者高一生，蔡英文說，白色恐怖時期受難的高一生是鄒族的教育家、政治家、思想家、音樂家、詩人，今年4月高一生紀念碑揭幕，這次很榮幸邀請他的家屬來演出他的作品，藉此表達最高的敬意，也感謝高一生前輩對台灣的貢獻。

蔡英文對現場的藝文工作者表達敬意，蔡英文說，現場的音樂家和表演者會台灣的發展投注了無數的心力，來自大林的簡上仁教授研究台灣本土音樂，被稱為台灣囡仔歌的守護者，感謝藝文工作者付出，期待透過文化力量說出台灣追求自由民主的故事。

蔡英文最後表示，疫情依然嚴峻，這是充滿挑戰的時代，黑夜會過去日出會來臨，相信保持團結信念就能克服一切挑戰，希望音樂會能為大家帶來信心跟勇氣。