今年除有稻草製作稻草人與裝置藝術，也規畫闖關送好米遊戲。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲（拿紅色臉盆者）到場開心體驗田間捉泥鰍的樂趣。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府與無米樂稻米促進會合作舉辦的「田間玩很大」活動， 12日在後壁粨面宋江公園登場，台南市長黃偉哲到場親自下田與遊客一起拔蘿蔔、捉泥鰍，現場還提供使用在地好米DIY體驗窯烤米pizza，讓大小朋友玩得快樂，也吃得開心。

黃偉哲表示，台南後壁為紀錄片《無米樂》及台劇《俗女養成記》的拍攝場景，田裡還有許多好玩的地方，像拔蘿蔔、捉泥鰍，都是很好的親子活動；此外，當地的田野風光，更是值得一來再來。

後壁區因土質好，是全台最大的稻米產地之一，「田間玩很大」活動迄今已邁入第6年，今年除有稻草製作稻草人與裝置藝術，也規畫闖關送好米遊戲，並邀請台南市民族管絃樂團及暖心陶笛團現場演奏，市議員蔡育輝、沈家鳳等皆到場共襄盛舉。

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，「田間玩很大」利用農村原有素材及田間綠意氛圍，讓更多遊客體驗農村童趣，同時可提升農田地力、增加在地購買率、促進經濟發展，這項活動已成為頂長社區的年度盛事。

南市府觀旅局指出，「田間玩很大」活動每年都相當精彩，讓民眾體驗鄉村娛樂、品嘗傳統米食，還能寓教於樂，歡迎各地民眾來台南可多住幾天，並在後壁菁寮老街選購藍染、花布、茄芷袋、割稻飯等在地特色產品。