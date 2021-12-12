陳華推出新歌。（鮪魚肚影音提供)

嚴爵於西門町美國街取景拍攝。（鮪魚肚影音提供)

近來西門町商圈一面巨型人臉塗鴨牆超紅，塗鴉上有「華」藝術字樣，台大學生在Dcard開卦「＃詢問這個『華』是誰？」反應熱烈，因為最近《華燈初上》影集紅遍大街小巷，有人就猜這面牆很像楊謹華，但最搞笑的是，居然有人猜是「鄧佳華跑外送到西門町」，還有人胡亂猜是「劉德華」、「沈春華」，讓人爆笑連連！其實，這是陳華最新單曲〈燭光晚餐〉MV場景，特別邀請到塗鴉藝術創作藝術家傅星翰進行現場創作。

日前MV上線，陳華突襲塗鴉牆舉辦快閃直播，並請來製作人兼好搭檔的言奕，以直播方式和粉絲現場看MV。陳華和言奕組成的「OURS我們」在YouTube有超過6000萬閱聽率，從網紅至出道發片，將在12／25於後台咖啡舉辦音樂會，門票開賣不久即完售，讓他倆充滿感恩的心，「謝謝大家，一起走過疫情後，要在這感恩的季節相見！」

〈燭光晚餐〉音樂錄影帶特別跨界合作，因導演-鮪魚肚影音主理人嚴爵，感動於一群長期致力於塗鴉藝術的推動者，希望將這支MV結合街頭藝術，讓更多人知道這些藝術創作背後的故事。在嚴爵穿針引線下，與藝青會暨CITYMARX塗鴉團隊創辦人鄭子靖、唐豐藝術中心總監林蕾蕾攜手合作，特別邀請了傅星翰耗時8小時完成這片牆面，傅星翰運用巧思特別將先前禮韋的〈小海灘〉與陳華的〈月亮失約了〉兩人個別單曲中的代表符號-「海灘」及「月亮」兩大元素融入其中。日前MV一推出，塗鴨牆已吸引數十名粉絲到場支持並打卡，在Dcard上討論牆上這位叫「華」的美女到底是誰。

陳華覺得「最像的地方是眼睫毛和嘴巴，但雙眼距離可以再近一點，臉型再瘦一點會更像。」她特別感謝藝術家的細心，「當對方發現我的社群都是右臉照，就馬上從左臉改畫右臉！」讓喜愛自己右臉的陳華心花朵朵開！再三感謝畫家，「被畫整面牆，是人生很厲害的事情」。