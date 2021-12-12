林秉樞母親告別式，政商界許多大老出席；民進黨立委何欣純日前則遭爆曾單獨與林秉樞用餐。資深媒體人黃暐瀚認為，林秉樞的人脈地圖，最大咖並不是總統蔡英文，是朝向副總統賴清德。

黃暐瀚12日在政論節目《新聞大白話》中表示，林秉樞就是要靠這場餐敘告訴大家，何欣純是他的好朋友。姑且認為每個立委都是誤入叢林的小白兔，都不知道這個人心險惡，不只是何欣純，其他像立委鍾佳濱、范雲、郭國文，講出這樣的話，他不信。

黃暐瀚接著表示，林秉樞一定認識其中幾位，有的可能不熟，但不可能都不熟。林秉樞所接觸的網路寫手當中，其中一位就指出，「林秉樞私下找我，也跟我互動，還送我水果、還跟我吃飯，他請我在網路上面多幫吳思瑤、郭國文講好話。」黃暐瀚質疑林秉樞是幫郭國文、吳思瑤熱情贊助呢？還是他跟郭國文、吳思瑤有合作？

黃暐瀚指出，除了民進黨前立委謝欣霓之外，其他人都跟副總統賴清德很熟，副總統在這件事上非常低調，都沒有發聲。林秉樞的人脈地圖，最大咖並不是總統蔡英文。林秉樞接觸的對象，其實都朝向他們背後的老闆，就是賴清德；而賴清德11月24日沒有出席林秉樞母親告別式，代表林秉樞並沒有打進核心。黃暐瀚認為，郭國文、吳思瑤、林宜瑾、何欣純都是新潮流南流中的賴系，林秉樞應該有計畫的接近賴清德。

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