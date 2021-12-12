都發局長黃文彬強調，都發局的確有落實簡政便民，他會要求所屬研議改善。（陳世宗攝）

「上有政策、下有對策！」台中市長盧秀燕要求市府各局處都應落實「簡政便民」。國民黨市議員陳政顯卻在市議會總質詢時，抨擊承辦人極盡刁難之能事，某高中要增設宿舍熱水器送都發局審查，但經過一周還沒拿到雜項執照無法動工；都發局長黃文彬強調，他會要求所屬研議改善。

陳政顯說，他接獲一所高中向他陳情，指學校設熱水器向都發局申請雜項執照，未料經過一周還沒有動靜，校方求助無門，只好向他陳情，但照樣沒下文。他質疑這是很單純局內可決定的案件，為何會一拖再拖，強烈質疑是承辦人無法將心比心，刻意予以刁難。

陳政顯認為，如果該公文是須跨局處，不知公文會旅行到幾時？審查程序冗長，小案小會簽、大案大會簽。他質疑市府各單位根本無視市長盧秀燕所要求的「簡政便民」，他建議市府研考會成立「診斷小組」，專案診斷行政效率不彰的原因？是人為因素還是另有原由？莫讓公家單位被貼上「惡意刁難」的標籤。

都發局長黃文彬強調，都發局的確有落實簡政便民，但後疫情時代，每月增加的都審案件與申請建照等超過4000多件，事情超多；他會要求所屬研議改善。