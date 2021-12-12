美國能源部宣布周五（17日）釋出1800萬桶戰略石油儲備（SPR），其中第一批480萬桶的交換將與埃克森美孚進行。戰略石油儲備釋出與Omicron變種病毒發展使油價震盪不斷，也讓外界更難預測通膨前景。

今年以來全球經濟復甦激勵油價飆漲，但美國總統拜登透露將釋出戰略石油儲備後，油價漲勢趨緩。今年11月南非發現Omicron變種病毒後，市場更擔心疫情惡化打擊能源需求，使西德州中級原油期貨價自10月高點以來下跌15％。

儘管聯準會視為通膨參考指標的核心個人消費支出（PCE）物價指數排除能源價格，但該指數追蹤的多項物價仍受油價牽動，以致近來油價走跌讓市場跟著下修通膨預期。

這點從美國公債市場已能看出一二。聖路易聯邦準備銀行指出，被外界視為通膨預期指標的10年期美債平衡通膨率從11月15日創下的2.76％高點跌至2.47％。5年期美債平衡通膨率也從3.17％跌至2.80％。