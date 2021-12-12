全新打造出發的新竹縣立體育館終於撒下紫色勝利彩帶了！靠著法獅攻下全場最高29分，辛巴也有25分、26籃板及9火鍋的準火鍋大三元，新竹街口攻城獅12日以105比95力退高雄鋼鐵人，終於拿下新球季第1勝，鋼鐵人則吞開季2連敗。

新球季初次上場的攻城獅洋將法獅，一開賽就展現他的又快又準球風，帶領攻城獅打出16比2的瘋狂開局，甚至一度擴大領先到21分之多，但在辛巴下場休息之後，鋼鐵人趁機逐漸縮小差距，第1節打完，攻城獅34比20領先鋼鐵人。

第2節開打沒多久，法獅就接獲妙傳，一個人快攻上籃爆扣，頓時引發全場歡呼，接下來他仍繼續展現火力，搭配辛巴、高國豪、蕭順議等人火力，幫助攻城獅始終維持兩位數領先，上半場結束，攻城獅61比44領先，法獅半場就摘18分。

來到第3節，陳又瑋與呂政儒一度聯手幫助鋼鐵人追到10分差距，可是攻城獅的法獅、辛巴兩名洋將再次發威，一內一外持續取分，讓攻城獅打完前3節，仍以84比67大幅領先，辛巴更在前3節就拿22分、19籃板及8火鍋的恐怖數據。

打到最後3分55秒，呂政儒被吹阻擋犯規，宣告提前犯滿畢業，更是重挫鋼鐵人士氣，今年PLG狀元朱雲豪也在最後1分08秒投進三分外線，除了拿下生涯第1分與第1個進球，更幫攻城獅取得13分的穩定領先，比賽勝負已無懸念。