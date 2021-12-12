台中第二選區立委補選，將於明年1月9日投票，隨著投票日趨近，選情也逐步升溫。前民進黨立委郭正亮指出，當地的里長挺顏家的居多，所以民進黨候選人林靜儀要用另外的方式打選戰，他更指出，18日公投之後，選戰才會進入短兵相接，改由林靜儀的競選總部發動攻勢。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》中表示，里長大部分挺顏家居多，雖然顏寬恒不是立委，但他妹妹是副議長，且顏清標也長期擔任立委，「我估計里長大部分都是挺顏家的」。林靜儀也說，她去哪裡里長都會通風報信，這就是人家的基層很綿密，所以要用另外的方式來打。

郭正亮認為，現在選戰還沒開始真打，因為要先拚公投，1218之後競總發動揭弊，接下來就要短兵相接，如果是競總直接出手，顏寬恒就必須要回應，大蓋只能用這種方式選，另外就是要出動民進黨在台中的立委和市議員，甚至是總統蔡英文重兵助選。

郭正亮坦言，雙方差距十分接近，自己也判斷不出誰會贏。他指出，林靜儀的邏輯很簡單，就是當初遭罷免的前立委陳柏惟輸掉的那4000票要怎麼補過來，而顏寬恒則希望拉大差距，那他就會去找台中市長盧秀燕，林靜儀在基層沒那麼強，可能會找蔡英文。若從雙方幫自己加分的角度來看，就是變成盧秀燕和蔡英文對決。