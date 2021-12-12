資深媒體人黃揚明今（12）日分享有一位占卜師的說法，上個月有民眾自稱打傷政界名女人，詢問占卜師該如何是好？希望幫他占卜，是否能順利處理這件事。不料30日新聞爆發才知道原委，只能說還真的很巧合，萬事有定數。

資深媒體人黃揚明今（12）日在臉書以及《新聞大白話》踢爆，有一位占卜師說，大約在11月15日～20日，接到一位民眾的詢問，這位民眾自稱因一時情緒失控打傷女人，而且還是政界名女人，所以可能有麻煩，還可能會進入看守所羈押，該如何是好？希望幫他占卜，是否能順利處理這件事。

這位民眾還問說，被打的人是否有去驗傷？是否會公開？占卜師當時看卦象是會驗傷也會公開。那個民眾就回問：「真的會嗎？」占卜師說看星象卦象就是會。不過占卜師最後安慰那位民眾，「從占卜卦象來看，背後貴人蠻多，其實結果也不會太糟。」

占卜師當時不以為意，以為是民眾說法誇張，直到11月30日看新聞才知道事情原委，只能說還真的很巧合，萬事有定數。

黃揚明強調，這是玄學領域，他無法多做評論，只能當作一則花絮，分享給各位。

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