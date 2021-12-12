台積電赴德國設廠的計畫再傳新進度，先有外媒披露台積電與德國政府磋商興建一座晶圓廠，隨後台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅昨（11日）也表示，台積電與德國政府接觸處於早期階段，將針對客戶需求等各項因素，逐一評估。消息引起PTT網友們熱議，不過有不少人卻不看好台積電赴歐洲設廠的決定，內行人更提及，晶圓代工產業高耗能，可能會引起當地環保團體的反彈，如同先前特斯拉設廠遇到的困難，「先被環保團體搞死。」

針對台積電可能赴德國設廠的計畫，最早是董事長劉德音7月份在股東會提到，應德國政府之邀，將認真評估至德國設廠，但仍屬於非常早期的階段，近日何麗梅再透露，雙方接觸都還在非常早期階段，補助細節皆尚未討論，此外，前往一個新的區域設廠會有許多因素考量，除客戶需求外，當地資源及工程師人員等因素都要考量。

消息引起PTT網友們熱烈討論，有網友直說不看好，並認為歐洲環保政策嚴謹，對於高耗能的晶圓代工產業而言並不好處理，「先被環保團體搞死」、「先別說德國政府會不會搞你，光當地環保團體就會搞你了，別忘了特斯拉之前蓋廠，也照當地法律走了 買森林養森林，結果還是有麻煩，GG到那邊光搞環保就有不少潛在麻煩。」

此外，有網友提及，若德國設廠計畫成真，代表台積電同時間在海外多地設廠，管理風險也會隨之增加，「完了，同時間在太多國家設廠」、「同一時間設太多廠，而且是國外，管理風險大增」、「德國？不怕被搞嗎」、「特斯拉之前也因為卡環保卡很久，這事不會太好處理。」

特斯拉在2019年底宣布將赴德國設廠，以迎合歐洲對電動車的需求，不過該工廠直到今年10月才完工，過程曾面臨許多環保團體的抗議與杯葛，從水資源到環境保護議題都受到質疑。