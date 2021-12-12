本周在烏茲別克塔什干舉辦的舉重世界錦標賽，中華舉重隊11日在東京奧運59公斤級金牌、「舉重女神」郭婞淳於挺舉與總和勇奪2金，以及抓舉進帳1銀後，12日晚間由東奧64公斤級銅牌陳玟卉接棒出賽，抓舉以97公斤獲得銅牌，這是她個人生涯第1面世錦賽獎牌，寄望接下來在挺舉可以有更好表現。

陳玟卉本屆世錦賽抓舉開把97公斤、挺舉開把128公斤，抓舉第一次試舉97公斤順利成功，第2次試舉101公斤槓鈴往後偏而失敗，第3次試舉再戰101公斤，因右手肘彎曲被判定失敗，最終以97公斤獲得銅牌，埃及選手薩伊德（Neama Said Fahmi）則以106公斤於抓舉摘金，領先陳玟卉達9公斤，韓國選手韓知安則以抓舉99公斤進帳1面銀牌。

烏茲別克可以說是陳玟卉的幸運地，今年4月亞錦賽就是在烏茲別克以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤包辦3金，寫下個人參加國際賽的最佳成績，帶著這股氣勢及自信，於東京奧運舉重女子64公斤級抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤奪銅，摘下個人首面奧運獎牌。

結束奧運後，陳玟卉在教練黃達德建議下以備戰世錦賽為主調整，因此沒有先刻意將體重，在全大運「越級」挑戰71公斤順利奪金，全運會也放棄64公斤級連霸、挑戰76公斤級，以抓舉101公斤創大會新猷、挺舉130公斤及總和231公斤雙破全國，連續兩屆全運會帶走金牌，以好狀態前進世錦賽。