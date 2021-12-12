用鏡頭看台灣》睽違11年再奪總冠軍 中信兄弟遊街謝球迷 20:322021/12/12 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行與球迷同慶，所有球員與現場的球迷一同合影留下紀念。(鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，許多熱情球迷騎機車跟隨車隊，形成一個龐大的車陣。(鄭任南攝） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，許多熱情球迷騎機車跟隨車隊，形成一個龐大的車陣。(鄭任南攝） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍，球員乘坐在車上向球迷揮手同慶總冠軍。(鄭任南攝） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍。(鄭任南攝） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍。(鄭任南攝） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍，球員乘坐在車上向球迷揮手同慶總冠軍。(中信兄弟提供） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍，球員乘坐在車上向球迷揮手同慶總冠軍。(中信兄弟提供） 中信兄弟12日慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王遊行，台中市長盧秀燕(中左）特別出席同享榮耀，與總教練林威助(中右）等所有球員一同與總冠軍旗合影，宣布封王遊行正式出發。(鄭任南攝） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行與球迷同慶，啦啦隊上場熱舞炒熱氣氛。(鄭任南攝） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，熱情球迷夾道歡迎冠軍隊伍。(鄭任南攝） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行與球迷同慶，車隊到達主場洲際棒球場後，與球場的球迷進行遊戲互動，吳俊偉帶領現場的球迷一同高歌。(鄭任南攝） 中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行與球迷同慶，車隊到達主場洲際棒球場後，車隊到達主場洲際棒球場後，與球場的球迷進行遊戲互動。(鄭任南攝） 中信兄弟12日慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王遊行，車隊到達主場洲際棒球場後，所有球員與現場的球迷一同合影留下紀念。(鄭任南攝） 中華職棒中信兄弟在今年台灣大賽橫掃統一獅，奪下暌違11年總冠軍，這是兄弟隊史第8冠也是中信入主球隊後首冠，12日在台中舉行封王遊行。 在台中市長盧秀燕的祝福下，車隊從台中市政府出發，沿途球迷夾道歡迎，也出現熱情球迷騎車跟隨形成長長的車陣，陣容龐大，最後抵達大本營洲際棒球場，在熱情球迷的迎接下舉行感謝會，除了與球迷親切的互動外，最後並為現場的所有球迷簽名，感謝球迷一整年的支持。 《為了國家》導演親弟遭霸凌離世 宋芸樺首獻全英語演出 中職》象迷擠爆台中街頭 兄弟封王遊行熱鬧登場 達克盃羽賽》社會女子組 富暘完成2連冠 中職》奪冠榮耀全歸球員 佛斯特帶妻小一同參與遊行 #球迷 #11年 #總冠軍 #中信兄弟 #舉行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 我身邊的大陸人》追隨小王子的資深美女（下） 00:012021/12/12 兩岸徵文 北門洋香瓜評鑑 郭明佩5連霸 04:102021/12/12 焦點要聞 2022選好日子前必看 「四離四絕」這8天辦大事需避開 15:172021/12/12 運勢 舞蹈之星全國青少年總決賽 小小舞者宣導反毒 17:532021/12/12 寶島 中職》丘昌榮改執教富邦 詹子賢給祝福 17:532021/12/12 體育 台灣小姐外景泳裝比賽 羅浮溫泉區登場吸引目光 16:182021/12/12 生活 冠軍港姐驚眼袋、黑眼圈全見客 網看素顏照反讚爆 20:552021/12/12 娛樂 中職》參與封王遊行很幸福 林威助：球迷多到有點感動 16:392021/12/12 體育 新竹市錦鯉協會辦比賽 逾500隻魚同場比美 17:142021/12/12 寶島 生活熱門新聞 印度神童預言「這周是關鍵」 全球爆5大事 2件和台灣有關 - 生活 2波冷空氣接力 最低溫時間出爐 一圖秒懂本周天氣 - 生活 短裙妹滑手機慘摔「糗露丁字褲」網比對一點揪真相 - 生活 烏克蘭美女在台打免費疫苗 接種後卻痛哭：我後悔了 - 生活 2劑AZ對Omicron無效白打？醫曝第3劑打這款保護力飆升 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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