中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，許多熱情球迷騎機車跟隨車隊，形成一個龐大的車陣。(鄭任南攝）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，許多熱情球迷騎機車跟隨車隊，形成一個龐大的車陣。(鄭任南攝）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍，球員乘坐在車上向球迷揮手同慶總冠軍。(鄭任南攝）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍。(鄭任南攝）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍。(鄭任南攝）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍，球員乘坐在車上向球迷揮手同慶總冠軍。(中信兄弟提供）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，與球迷一同慶祝年度總冠軍，球員乘坐在車上向球迷揮手同慶總冠軍。(中信兄弟提供）

中信兄弟12日慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王遊行，台中市長盧秀燕(中左）特別出席同享榮耀，與總教練林威助(中右）等所有球員一同與總冠軍旗合影，宣布封王遊行正式出發。(鄭任南攝）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行與球迷同慶，啦啦隊上場熱舞炒熱氣氛。(鄭任南攝）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行，熱情球迷夾道歡迎冠軍隊伍。(鄭任南攝）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行與球迷同慶，車隊到達主場洲際棒球場後，與球場的球迷進行遊戲互動，吳俊偉帶領現場的球迷一同高歌。(鄭任南攝）

中信兄弟慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王車隊遊行與球迷同慶，車隊到達主場洲際棒球場後，車隊到達主場洲際棒球場後，與球場的球迷進行遊戲互動。(鄭任南攝）

中信兄弟12日慶祝暌違11年的總冠軍，在台中市舉行封王遊行，車隊到達主場洲際棒球場後，所有球員與現場的球迷一同合影留下紀念。(鄭任南攝）

中華職棒中信兄弟在今年台灣大賽橫掃統一獅，奪下暌違11年總冠軍，這是兄弟隊史第8冠也是中信入主球隊後首冠，12日在台中舉行封王遊行。

在台中市長盧秀燕的祝福下，車隊從台中市政府出發，沿途球迷夾道歡迎，也出現熱情球迷騎車跟隨形成長長的車陣，陣容龐大，最後抵達大本營洲際棒球場，在熱情球迷的迎接下舉行感謝會，除了與球迷親切的互動外，最後並為現場的所有球迷簽名，感謝球迷一整年的支持。