賴清德副總統稱4項公投紛爭皆已20年，國民黨4個同意是搬4顆石頭來阻礙台灣進步。（程炳璋攝）

行政院長蘇貞昌趕場公投宣講，台南場講完再跑屏東場。（程炳璋攝）

台灣1218公投不到1周，民進黨12日下午2時在林默娘公園動員3萬人，營造「全台公投最大場」氣勢，蔡英文總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌綠營3巨頭齊聚，台南市長黃偉哲承諾要在台南開出「4大公投不同意」全台最高票。

民進黨利用公投前的超級星級天，宣傳重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬進口與公投綁大選4項公投不同意案，綠營3巨頭齊聚登台，蔡英文壓軸登場，向民眾高喊「台灣隊、站出來」。

蔡英文提到「新北核四」與「桃園三接」都是國民黨時代決定「封存」與「規畫」，現在卻各主張「重啟」與「不要蓋」，批評這種在野黨很沒責任感。

提起大陸介入造成台尼斷交，蔡英文表明「遇到壓力不屈服」是原則，全世界都在看台灣，這次公投就是展現台灣人團結意志的時候。

蔡英文讚美台南人在每次大選，都對民進黨投出最高投票率與支持率，黃偉哲已向她承諾，這次公投台南市也是要第1名，投出最強的結果。

蘇貞昌表示，桃園大潭第3接收站在國民黨執政時規畫232公頃土地，蔡英文為了保護藻礁，將興建的土地範圍縮小到23公頃，國民黨現在卻要用公投逼迫遷移，未來穩定供電出問題，民眾就會抱怨民進黨政府沒能力，實在是「歹心」、「發誓死別人」的行為。

曾擔任台南市長的賴清德登台時受到鄉親熱烈歡呼，他表示這是自己第100場公投宣講，也是見過最大場的公投說明會，感受鄉親的熱情，情不自禁的說很想念大家。

賴清德針對能源問題，直言核四是老爺車也是拼裝車，若重啟對台灣安全絕對有害。台商近年返鄉回流，創造10多萬工作機會，亟需桃園大潭電廠的天然氣三接設備順利發電，供給這些企業設廠，同時解決中南部因火力發電造成空汙的問題。

賴清德認為4大公投議題在台灣已歷經20年紛爭，現在若投同意，等於重新再來，台灣土地有限，經不起再20年的內鬥。國民黨倡議的公投4個同意，等於是搬4顆石頭擋住台灣進步的路。

蔡英文表示，剩下6天，希望大家把「台灣防線」做起來，讓台灣穩健往前走。