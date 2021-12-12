12月18日是國際移民日，也是我國的移民節，內政部移民署今年與屏東縣政府合作，今(12)日在「勝利星村生活文創園區」封街擴大舉辦慶祝活動，以「南國共好、攜手前行」為主題，上午邀請外縣市新住民家庭及移工參觀屏東縣民公園及總圖等人氣景點，下午齊聚勝利星村，在溫暖的屏東冬陽照耀下，以熱鬧的踩街遊行揭開活動序幕，潘孟安縣長與內政部政務次長陳宗彥也到場，與越南、泰國、印尼、美國、法國、日本及韓國等各國貴賓，以及新住民和移工朋友們同樂，感謝移民帶來豐富多元文化，為臺灣社會挹注新力量。

12月18日是國際移民日，也是我國的移民節，內政部移民署今年與屏東縣政府合作，今(12)日在「勝利星村生活文創園區」封街擴大舉辦慶祝活動。(移民署提供)

潘孟安也歡迎陳宗彥、移民署長鐘景琨，以及來自駐臺北越南經濟文化辦事處、泰國貿易經濟辦事處高雄辦事處、法國在臺協會、美國在臺協會高雄分處、日本臺灣交流協會高雄事務所及駐臺北韓國代表等駐臺機構的14位外賓。(移民署提供)

為增添移民節歡樂氣氛，潘孟安與陳宗彥特別和新住民及移工們一起踩街遊行進場。隊伍由千歲森巴鼓舞團首發，接續中東舞蹈團、安克隆樂團、墨西哥哈拉維舞團及屏東清真寺等華麗吸睛的異國服裝及多元文化表演，參加民眾也在遊行隊伍中興奮的揮舞母國國旗。

開場表演邀請屏東在地「潮州華姿舞蹈團」以「攜手傳承」為主題，展現多元融合的精神，接著由大師級德國及俄羅斯新住民「長笛與弦樂四重奏」演奏臺灣民謠。除了雙舞台的豐富表演，攤位區也有來自越南、泰國、印尼、哥倫比亞、埃及、印度、牙買加、祕魯、法國、墨西哥、緬甸、馬來西亞、中國、奧地利、瓜地馬拉、波蘭、加拿大、日本、玻利維亞、內蒙古、俄羅斯、韓國、土耳其等23個國家的文化互動體驗、異國美食及創意市集。主辦單位還提供具有移民遷徙意象的移民節紀念口罩，以及小琉球新住民手作麻花捲作為闖關好禮，內容好看、好吃又好玩。

內政部也在活動中，特別表揚編寫臺越重要法律名詞對照表，致力法律資訊平等的越南籍陳玉水；熱心推動文化交流及新住民培力的印尼籍馬月娥；致力同鄉中文教學及扮演勞資溝通橋樑的泰國籍他那哇等10位傑出新住民及移工朋友，對於他們長期以來為臺灣的貢獻與付出，表達感謝與敬意。其中獲得頒獎肯定的越南籍移工蘇文學，具有英國耐火泥安裝證照及我國堆高機技術士執照，協助位於屏東的公司爭取國外訂單及多項國家級獎項，是許多新進同鄉的最佳導師，還組成應援團到會場為他喝采。已經來臺12年的蘇文學也說，熱情的臺灣人非常友善，讓他能夠放心在工作崗位上發揮所長。

陳宗彥表示，內政部除了推動新式統一證號，讓外來人口在臺灣的生活更便利。面對疫情威脅，對於在臺逾期的外來人口，採取不通報、不查處、不收費及不管制等方式，鼓勵踴躍接種疫苗，提升保護力；而在臺居留的新住民及持永久居留證的外國人，也可以領取振興五倍券，一起振興國內經濟。移民署也運用新住民發展基金辦理新住民及其子女築夢計畫等培力方案，希望發揮新二代語言優勢，培育未來邁向國際，和世界交朋友的人才。政府將持續推動各項友善措施，讓不分新來後到的人們，都能夠在臺灣這個永遠張開雙手歡迎，而且尊重多元的國家，安心生活，勇敢追求夢想。

縣長潘孟安也歡迎陳宗彥、移民署長鐘景琨，以及來自駐臺北越南經濟文化辦事處、泰國貿易經濟辦事處高雄辦事處、法國在臺協會、美國在臺協會高雄分處、日本臺灣交流協會高雄事務所及駐臺北韓國代表部等駐臺機構的14位外賓，蒞臨最熱情的屏東。我國在2011年將12月18日訂為移民節，今年正好滿十周年，能夠和中央合作在屏東擴大慶祝移民節，展現出新住民族群在國境之南的豐沛能量，格外有意義；而做為在地主人，也代表縣府團隊歡迎外賓及遠道而來的朋友們，享受熱情多一度的屏東和最有人情味的招待！