日本前首相安倍晉三發表「台灣有事即日本有事」的談話引起北京憤怒，對於日本在軍事上的動態格外警惕。日本海上自衛隊近日下水了第4艘「最上」級衛艦後，外媒認為認艦主要是日本周邊與與釣魚島海域執行監視任務，但是陸媒卻對日本的企圖有不同的解讀，《環球時報》認為日本為了與中國爭奪東海的主導權而大量建造軍艦，是打算用造艦速度跟中國拚「下餃子」能耐。

《環時》引述美國《外交家》網站報導，日本海上自衛隊下水最新「最上」級護衛艦三隈號，該艦服役徵將主要用於在日本週邊海域執行監視任務，「尤其是與中國存在爭議的東海釣魚島附近」。

日本這艘新式最上級三隈號護衛艦是該級的4號艦，具備有完整的防空、反艦、反潛能力，還能執行掃雷任務。滿載排水量高達5500噸，配備有強大的武裝，包括127毫米主炮、MK 41垂直發射系統、四聯裝17式反艦導彈發射裝置、三聯裝68式反潛魚雷等，並能攜帶1架SH-60K直升機。預計將在2023年加入海上自衛隊。

報導說，值得注意的是，最上級的首艦最上號於今年3月下水，轉眼間4號艦也在年底前下水。不到一年時間裡，日本相繼下水4艘最上級護衛艦，這種罕見的下餃子建造速度，也顯示出日本對該艦的迫切需求。

報導指稱，隨著中國海軍規模和能力的持續擴大，日本計畫通過增加海上與空中巡邏來加強西南諸島的防衛能力。因此計畫用最上級取代海上自衛隊現役的阿武隈級、初雪級與朝霧級等護衛艦，建造總數高達22艘。

分析人士認為，相對於噸位更大、武器更先進的驅逐艦，歸屬自衛隊地方隊的最上級護衛艦主要用於近海的巡邏和防禦任務，因此它配備了相對強大的主炮和近防系統，以提升其在近海與其他國家同級別戰艦對抗時的威懾力；完備的電子監視和偵察能力，又讓它能在遠端海上監視活動時第一時間將情報回傳給指揮中心，提升自衛隊的快速反應能力。

報導說，可以想像，隨著最上級未來幾年內陸續服役，它恐怕會頻繁在東海附近出沒。