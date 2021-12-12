現場地上殘留斑斑血跡，警方據報調查偵辦。（警方提供）

人來車往的金門金城鎮北堤路「迴龍宮」一帶，今天下午發生2名平日就互看不順眼的男子，又因口角不爽持刀互砍受傷送醫事件，所幸均無生命危險，警方據報依法偵辨中。

警方調查，丁姓、林姓男子原有嫌隙，今天下午3時許在北堤路段狹路相逢，再度因為往事爆發口角，2人愈講火氣愈大，就拿起刀子互砍，雙方頭部及身體均有不同程度撕裂傷，經送醫治療均無生命危險。

由於現場緊鄰北堤臨時市場，整天人車往來十分熱鬧，互砍事件發生後引起當地居民議論紛紛，不少人直呼「驚死人!」警方表示，未來將加強巡邏，防範治安事件發生。