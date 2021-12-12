議員戴光宗今天在太保舉辦公投說明會，立委蔡易餘、陳明文、王美惠及縣長翁章梁輪番開講，呼籲鄉親12月18日出來投票，為了台灣的下一代，4個公投案都投不同意票。

立委蔡易餘表示，過去國民黨執政時的公投法因門檻高被戲稱為「鳥籠公投」，民進黨執政後就把公投門檻降低，希望讓事情可以拿出來討論，但2018年公投綁大選投票程序冗長且混亂，在台北還發生投票時間結束後，有的投票所已經開始開票，有的投票所卻還有民眾在投票，公投是要針對事情討論，也是民主的重要價值，綁大選會導致議題討論失焦。

立委陳明文指出，美國是一個重視原則的國家，要談FTA及台灣加入CPTPP，一定要以對等公平為前提，我們才不會有貿易障礙，而現在是台灣有史以來跟美國最親近的時候，國民黨以前開放萊克多巴胺的牛進口，現在不準民進黨開放，這就是他們不讓台灣與美國做朋友，藉機要台灣依靠中國的貿易。

立委王美惠表示，核四廠設置在有斷層地震帶的地方，台灣是一個地震頻繁的地方，若萬一發生甚麼意外，國民黨有能承擔得起嗎，而過去核四高達2800多億元建廠經費，卻連發出一度電都沒有，現在國民黨卻說還要解封，如果要重啟核四當然是要不同意。

縣長翁章梁強調，三接的重要性，過去電力都是南電北送，但台積電在高雄設廠、嘉義的科學園區未來用電需求也很大，一定要在桃園蓋三接場，才能符合北部用電需求。