中國工程院院士張伯禮11日在《環球時報》年會上表示，明年大陸防控疫情的政策可能會有變化。他指出，明年全世界疫情將平緩，屆時「大陸可能會採取一些相對寬鬆的政策或者措施」。

張伯禮稱，大陸可能會採取一些相對寬鬆的政策或者措施，讓民眾在交通、旅遊等方面可能會方便一些。但他也表示，大陸並不會完全放開，完全放開還要根據全世界整體情況，特別是一些非洲國家，現在疫苗接種率只有10％，這是讓人不放心的地方，他預估大概到明年年底才能見到分曉。

張伯禮指出，Omicron出現後又引發新一波疫情蔓延，導致有些國家例如以色列、日本、歐洲等又開始準備封城，控制力度加大，而大陸採取的措施一直是精準防控、注重流調、動態清零，基本上在一兩個傳染周期之內就可以把病毒封控住。

對於國際上有專家提出，新冠疫情有可能會走向常態，特別是Omicron出現後，張伯禮則認為無需緊張，Omicron雖然傳染性更強，但並沒有看到它的毒性在增加，目前感染的患者以輕症為主，症狀包括肌肉酸痛、疲倦、輕微咳嗽等，甚至有些是無症狀。