嘉義市副市長陳淑慧（左二）與大家一起比出羅嘉昇雕刻的《哈囉》手勢。（張亦惠攝）

「2021嘉義市石猴雕刻徵件競賽」12日在實驗木場廣場舉行頒獎典禮，退休的聯結車司機羅嘉昇以石雕「哈囉」拿下冠軍。嘉義市文化局副局長謝靜容表示，今年的石猴徵件比賽總共收到61件作品，競爭相當激烈。

羅嘉昇說，他原本是開聯結車，退休後才開始刻石猴，曾參加嘉義市社區大學石雕班，接受石雕藝術家蔡永武指導，至今約已刻了7、8年的時間，目前有開自己的工作室。

為何會開始刻石猴呢？羅嘉昇表示，與石猴結緣是因為小時候家旁邊就住人稱「嘉義猴雕第一人」詹龍，過去多看他在刻，所以退休後才想刻石猴，這次得第一名很意外、也很高興，作品則是按照石頭的外型，稍加著墨，刻出猴子雙手擺在嘴前說哈囉的樣子。

謝靜容指出，羅嘉昇「哈囉」作品使用八掌溪螺紋化石，充分利用原有形狀，以極少量的人為雕刻，將呼喊的猴子姿態表現適中，雖然作品不大但氣勢十足，獲得評審一致讚賞。

文化局指出，嘉義市石猴創作從南門圓環的打石街上素人匠師開始，距今已有70多年歷史，且這種在地性的特殊主題創作，不但打響了桃城石猴的名號，也形塑了嘉義特殊的人文景觀，因此自2008年起開始辦理石猴雕刻徵件比賽，成功吸引全台對於石雕創作有興趣的民眾參加，也擴大嘉義的在地藝文能量。

謝靜容表示，2021嘉義市石猴雕刻徵件競賽21件優秀得獎作品12日起在實驗木場展覽至12月20日，另，12月22日至1月2日也將在文化局前廣場舉辦石猴戶外創作營，石猴雕刻愛好者可到場參觀，體會嘉義特有的石猴藝術之美。