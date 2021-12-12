臺灣司法社工學會12日舉行會員大會。(臺灣司法社工學會提供)

鑑於國內近來一再發生重大社會事件，為提供社工人員處理司法保護時的法律專業知識與訓練，由台灣大學社工系主任吳慧菁發起成立「臺灣司法社工學會」，12日舉行會員大會。法務部長蔡清祥致詞表示，「司法」與「社工」結合為時代之創舉，預計未來將在司法保護體系中，新增心理師、社工師人力，而臺灣司法社工學會的成立，便是一個跨領域合作的開始。

司法社工學會表示，近年來重大社會事件發生，大多涉及司法相關議題，因此，擁有法律知識或是理解司法程序為社會工作者必要的能力，亟需一平台提供跨專業領域整合以及提供社會工作者教育訓練。

為此，由台大社工系主任吳慧菁發起，與包括台大、彰師大、實踐、台北、輔仁、警察大學、法鼓文理學院在內的學者馮燕、賴擁連、韓意慈、白倩如、葉怡伶、林予安、陳怡青、許正熙、法務部專委鄭添成、台大醫院兒童心理衛生中心社工師張如杏等人共同籌備成立「臺灣司法社工學會」，並於今天於台大社工系會議室舉行「臺灣司法社工學會」會員大會。

衛福部政次李麗芬表示，第二期社會安全網未來也將新增人力，這些心理衛生社工的專業養成教育仰賴與學校的合作，因此樂見臺灣司法社工學會的成立，期待未來能有更多合作的可能。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中表示，過往社會常常以被害者、加害者的兩極化對立視角來看待問題，但隨著時代演進，社工絕不僅只能待在社福領域，而是只要有家庭需要的地方都能看見社工的身影，社工領域與跨專業的結合更能提供全面的協助，也十分樂見臺灣司法社工學會的成立。

吳慧菁表示，學會成立的目的是希望提供一個平台，讓臺灣相關助人工作專業者，有機會學習法律相關知識，培養與複雜性高、牽涉司法議題的對象一起工作的能力，也冀望透過此一平台，使我國法律、警政、心理、犯罪、衛政等不同專業領域的人才有機會匯聚一堂，並希望與衛福部、法務部、教育部攜手合作。

今天的會員大會選出第一屆理監事名單，理事長為台大社工系主任吳慧菁，副理事長為中央警察大學犯罪防治學系教授賴擁連，常務監事為台大教授馮燕。