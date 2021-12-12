BBC VIRGINIA於11月27日在高雄港完成價值上億元的遊艇裝載離港，準備運往美國交貨，未料當天下午行駛於外海時，船頭貨物突然起火，雖船上人員自行撲滅，但遊艇卻已付之一炬；台灣港務公司今（12）日表示，公證公司已派員處理有關貨損公證一事，航港局將主政調查當天海事事故原因。

根據了解，安地卡及巴布達籍船隻BBC Virginia於11月27日在高雄港裝載3艘屬於東哥企業的大型豪華遊艇出港，準備駛往美國交付給客戶，但當天下午2點多卻在海上發生起火燃燒事件，雖船上人員順利將火勢熄滅，但仍造成遊艇遭燒毀，該艘船後來繼續往北航行，於12月2日抵達大陸大豐港。

航港局指出，依照海事報告規則規定，船舶在航行中發生海事者，可至下一個到達港口辦理海事簽證，該船於12月2日抵達大陸大豐附近停留，完成海事簽證，並經過船級社DNV檢查，出具適航報告，於12月8日啟航，往高雄港航行，12月11日進高雄港後，進行貨物調查，正等待船東指示是否將燒損遊艇卸下。

高雄港務消防隊表示，該案因事發地點在外海，依內政部消防署函頒「火災調查鑑定作業要領」規定，調查鑑定權責在該船的註冊港為管轄機關，該案事發船籍是安地卡及巴布，並非本國籍，高雄港務警察總隊也無接獲該船的相關報案紀錄，因此目前並無針對該船進行火災事故調查工作。