歐客佬精品咖啡除獲列十大伴手禮首獎，更拿下現場人氣獎及金口碑獎。（陳世宗攝）

「2022第十三屆台中市十大伴手禮」首獎名單12日揭曉，由市長盧秀燕頒獎表揚，其中「歐客佬精品咖啡」除獲列十大伴手禮首獎，更拿下現場人氣獎及金口碑獎；首次參賽的「旅禾泡芙之家」也拿下首獎、網路人氣獎及最佳新人獎，兩家業者成為本屆最大贏家。

「春節送禮怎麼選？台中市十大伴手禮提供最好的答案！」盧秀燕說，台中市十大伴手禮都是精心票選出來的產品，自用、送禮兩相宜。市府目前主要任務除了加強防疫，也要拚經濟，2021台中購物節剛落幕，創下280億元總登錄消費金額，購物節APP下載量更達108萬人，帶動後疫情消費商機，成效驚人。

盧秀燕指出，今年中旬直到明年，市府拚經濟活動一檔接一檔，除了剛結束的台中購物節、台中市十大伴手禮票選之外，下週起還有聖誕燈會、跨年晚會、中台灣元宵燈會，以及各大市場年節採購活動等接續上檔，大家一起拚經濟！

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，為幫助業者迎接各節日的送禮需求，工策會於年前舉辦台中市十大伴手禮票選活動，透過民眾投票參與，選出心目中的台中伴手禮代表，提升民眾對十大伴手禮的認同，藉此增添買氣，鼓勵廠商爭取得獎，奠定台中市十大伴手禮的殿堂級殊榮，打造屬於台中的金字招牌。

工策會指出，今年十大伴手禮分別為歐客佬精品咖啡、旅禾泡芙之家、陳允寶泉食品公司、法布甜股份有限公司、向陽房食品股份有限公司、不二糕餅、小林煎餅股份有限公司、臻品植萃有限公司、沁木手作工作室、光山行獲得；現場人氣獎由歐客佬精品咖啡、臻品植萃有限公司獲得；網路人氣獎由小林煎餅、旅禾泡芙之家獲得；金口碑獎則由歐客佬精品咖啡榮獲；最佳新人獎則由旅禾泡芙之家奪下，另依據票選結果，總分最高前50名的廠商可獲頒好禮標章。