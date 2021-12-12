林秉樞施暴案牽扯出一連串案外案，最近甚至還扯林秉樞可能接種「特權疫苗」，引發各界關注。國民黨台北市議員游淑慧今天(12日)指出，有人向她檢舉林秉樞打疫苗的相關資訊，同時她也發現，若按照衛福部長陳時中透露的時間，林秉樞應不符當時預約登記的資格，她也懷疑林和這兩家醫療院所也存在人脈關係。

游淑慧在臉書上表示，今天早上接獲檢舉，林秉樞兩劑施打的診所，一間在北部、一間台中。游淑慧認為，林秉樞是否真在這兩家施打，不是重點，也無所謂，自己更關心的是有無特權施打？或有無如媒體報導喬疫苗。而她也花很多時間回溯衛福部的施打規定和時序，以及最近媒體揭露的一些資訊，並指陳時中部長說，「林秉樞施打的時間大概是在7月中跟10月初，是在一般的平台施打」，揭露了兩個重點，「7月中、10月初」。

游淑慧指出，大家都知道，7月中旬後台灣疫苗施打都必需透過「疫苗預約施打平台系統」。而這個系統是7月6日開放登記，7月12日發送第一批預約簡訊，7月16日後才開始施打，打的是AZ，第一批施打的是50歲以上。很明顯，林秉樞並不符合當時第一批的「可施打」的資格，除非是第九類。至於10月初則是「第十期」的施打梯次，當時二劑施打的資格為50歲至64歲，而開放施打的AZ，林秉樞的年紀同樣資格不符。

同時，游淑慧也發現，台中某大型醫院的院長，就剛好在林秉樞母親告別式贈花名單內；至於林秉樞和禾馨系統可能認識，這大家應該能理解。加上日前有名嘴公開揭露，在飯店協助林秉樞收拾物品的吳姓護理師，就在禾馨任職，這幾個線索加起來，林秉樞和這兩家醫療院所應該也存在「人脈關係」。