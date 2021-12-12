新冠病毒持續在變種，先是Delta又是Omicron，現有的疫苗可能會趕不上它的變化，目前的做法是補充第3劑疫苗與之對抗，而病毒學家則在思考更有效的疫苗，其中鼻噴劑形式可以強化鼻黏膜與呼吸道的防禦力，可能成為新一代疫苗的接種方式。

醫療訊息(Medical x Press)報導，12月10日的免疫學雜誌(Science Immunology)有篇論文，是耶魯大學的免疫學教授岩崎明子(Akiko Iwasaki)研究團隊所發表，他們的的鼻噴劑疫苗在小鼠實驗中取得不錯的成果，採用鼻噴劑疫苗的小鼠，其抗病毒效果比注射型的疫苗更好。

岩崎教授說：「最好的免疫效果就是不入侵身體組織，杜絕病原體在境外。」

「我們鼻腔的黏膜是身體第一線防禦網，因此強化該地區的免疫細胞，也就能更有效的對抗呼吸道疾病。當鼻黏膜遇到抗原時，B細胞會趕往當地，識別抗原並生成免疫球蛋白(IgA)，能夠針對性的對抗病原體。」

「與引發全系統免疫反應的疫苗不同，IgA 抗體只在鼻、胃和肺的黏膜表面局部地區起作用。」

雖然產生 IgA 的B細胞，在對抗腸道病原體方面也有保護作用，但是在這一次的疫情，岩崎教授更想知道觸發IgA反應，是否能夠產生針對呼吸道病毒的局部免疫反應。

他們與紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)合作，測試了一種可啟動 IgA 免疫反應的蛋白質疫苗，利用2群小鼠實驗「注射」與「鼻噴」的效果，完成2種不同方式的疫苗接種後，再將小鼠暴露於多種流感病毒的環境中。

結果發現，採用鼻內接種疫苗的小鼠，比注射疫苗的小鼠更能抵禦呼吸道疾病。

岩崎教授認為，雖然注射疫苗和鼻腔疫苗，都能增加小鼠血液中的抗體濃度，但是只有鼻腔疫苗可將IgA分布到肺部，而肺部正是呼吸道病毒的主要攻擊目標，因此鼻腔疫苗的防禦更為有效。

耶魯大學團隊目前正在測試鼻噴劑模式，能否針對冠狀病毒產生的呼吸道疾病也起作用，如果鼻腔疫苗被證明對人類安全有效，那麼它可能會是下一場新冠疫苗的接種方式，直接強化我們的鼻黏膜、呼吸道與肺部的抵抗力。