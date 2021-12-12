華視力挺優質台劇，將於12月13日晚間9點獻映金鐘好戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》，其中飾演「蘇秉忠」、「蘇秉孝」兩兄弟的邱凱偉（左）與王少偉演技精湛，將謀權家產的種種荒唐行為演得爐火純青，讓觀眾恨得牙癢癢的，更讓邱凱偉一舉奪下演藝生涯第一座獎項-「第56屆電視金鐘獎戲劇節目最佳男配角獎」。邱凱偉和王少偉戲裡為糕餅店的家產互鬥，戲外則是同年同月同日生的好兄弟，王少偉更開玩笑說:「我和邱凱偉大概就只有名字不同，其他都一樣！」

戲裡互鬥 戲外好友

邱凱偉也說：「很難得能在劇中遇到同年同月同日生又一起演兄弟的人，會格外珍惜這份友情，私下的他很溫暖、很正面。」而兩人私下也會互相送上生日祝福，好交情表露無疑！同樣於12月18日過44歲生日的兩人也分享今年的生日願望，邱凱偉表示，「希望親友們身體健康自己事業順利之外，台灣的戲劇能越來越好，大家有好戲可拍」，而被問及是否許願再敲響金鐘，他則回應說：「能否再次入圍得獎就不敢多想，盡力將戲演好才重要。」

《我的婆婆》第二季歡樂劇組再次合作。（華視提供）

堪稱今年金鐘入圍遺珠的王少偉，談及是會許願獲得金鐘肯定時，他直言：「不會特別把願望放在得獎上，倒是會許願《我的婆婆》第二季、電影版能夠趕快開拍！非常期待能和歡樂的劇組再次合作」，更自曝當時為了拍戲開了兩個小時的車，到現場只拍了一個小時就收工，拍戲過程大家充滿即興火花、笑聲不斷，工作人員也非常有效率，讓他和邱凱偉都非常期待第二季開拍。

王少偉拍攝NG逗劇組大笑

而回顧《我的婆婆怎麼那麼可愛》第一季最難忘的一場戲，邱凱偉對於許多戲劇情節都相當有感，他說：「雖然《我的婆婆》是一齣喜劇，但每次只要看到戲中媽媽拿著阿信杯子，或是媽媽對一哥在醫院說話的畫面，就算自己沒有參與，但那些心裡話卻深深感動到他，讓他難以忘懷。」相對之下，王少偉則是在拍攝時常常NG，逗得劇組和演員們哈哈大笑，成為大家口中的「NG王」，其中一段「尿褲子」回到家，被戲裡媽媽鍾欣凌叫住的戲，讓他創下最多次的NG記錄，每次兩人對視而望的時後，都會爆笑出來，光是對戲就NG了20幾次，讓他留下非常深刻的印象。

日前邱澤與許瑋甯才公布結婚的好消息，被問及是否跟上演藝圈閃婚這波熱潮，王少偉強調說：「我不會也不可能，對於這件事我一定會按部就班慢慢的來，個人注重當下的慢活！」現在對他來說傾向把握當下的生活，會專注於每天該做的事情，而這兩年的疫情也讓他相當地有感觸，因此也準備許下「希望台灣和世界各地的疫情能趨緩並回到原來樣貌」的生日願望，身為綜藝咖的他不忘開玩笑地說：「誰能料到疫情會如此嚴峻？意味著未來許多事情是沒有人料想的到的，包括明年我會得獎這件事情。」

「不會讓大家失望」

王少偉許願《我的婆婆》第二季、電影版能夠趕快開拍。（華視提供）

最後，邱凱偉和王少偉也聊到《我的婆婆》的第二季的發展，王紹偉表示第一季播出時很多人很好奇「蘇秉孝」的勢力、打腫臉充胖子的個性是如何養成的，也因此他透露說：「第二季秉孝戲份會變多，也期望有更多解釋秉孝人格的故事戲。」而邱凱偉則是自己在第二季能夠有更不一樣的表現或表演方式，他說：「我自己也和大家一樣期待編劇會如何呈現第二季的內容，但我們相信編劇不會讓我們失望的，而我們也不會讓大家失望的！」

《我的婆婆怎麼那麼可愛》由鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、邱凱偉、王少偉、楊銘威、劉品言、蘇晏霈等人主演，戲裡描述台南老牌餅店（珍賀齋）裡的老闆娘彩香（鍾欣凌飾）因喪偶後需獨力支撐餅店，隨著年紀增長想要退休卻天真的以為小孩會孝順自己，便開始北上並得知小孩們只覬覦她所剩的存款與保險金，回到台南才醒悟真正想把老頭家手藝傳承下去的只剩忠心老員工發貴和她的小媳婦小鷗。精彩戲劇內容敬請鎖定每周一至周五晚間8點於華視主頻一次播兩集。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》讓邱凱偉一舉奪下演藝生涯第一座獎項-「第56屆電視金鐘獎戲劇節目最佳男配角獎」。