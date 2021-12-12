中市12月13日起推首打族接種禮-市民限定贈200元禮券。（台中市政府提供）

台中市政府11日啟動16處百貨、賣場等人潮聚集接種站，廣獲好評，為鼓勵尚未施打第一劑疫苗的市民踴躍接種，13日起至25日止推出首打族接種禮，設籍台中的市民至台中市指定地點，包含30區衛生所、合約醫院、診所、超商、賣場及百貨公司施打疫苗，即可現領200元禮券，提醒市民施打時務必攜帶身分證及健保卡，以利身分認定核發禮券。

市府表示，目前已有386家醫療院所參加此方案，加上原定下周末持續設站的7家賣場，將有393處推出首打市民限定禮，衛生局將持續媒合更多百貨、賣場及院所加入市民限定方案，持續提升台中市接種涵蓋率。

統計至12日上午8時止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為232萬1388人，全市人口涵蓋率為82.48％，完成第二劑接種人數為185萬7082人，涵蓋率為65.98％，總計接種人次為417萬8470人次，第三劑(追加劑)接種3943人，涵蓋率為0.14％。

市府強調，各類新冠疫苗首打年齡，BNT須滿12歲、AZ及莫德納須滿18歲，高端年滿20歲可接種，呼籲符合接種資格市民把握機會，相關接種地點已公佈於台中市政府衛生局網站。