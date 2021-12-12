台電萬隆變電所今（12日）因設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，雙北多地區大規模停電，此事讓不少網友擔心此事若發生在竹科該怎麼辦？事實上，1999年的729全台大停電，曾造成竹科許多半導體廠商生產線無預警中斷，損失金額超過20億。

有網友在PTT論壇Stock版上以「竹科停一小時電，影響大嗎」為題發文指出，無預警停電就像一顆不定時炸彈，「竹科內的廠商會有應變措施處理嗎？當日或隔日大跌停，這種也得認賠吧。」

許多人認為，竹科都有專門的供電系統，且各公司多數都有備用電源，「大公司都有準備，這是很基本的，但若真的停電多少還是有衝擊」、「跳一次電機台就要重開，應該都會有不斷電系統」、「不能停電的工廠都設有不斷電系統，台電一停，由另一個變電所轉供過來。」

過去竹科就曾因無預警停電造成巨大損失，1999年7月29日，台電台南輸電鐵塔，因為連日豪雨致地基土壤流失進而傾斜，由於當時電力是由南向北傳送，導致中北部的各發電廠因保護機制而跳脫，全台五分之四的電廠因輸電系統低壓震盪而跳機，無預警停電造成竹科損失二十幾億，造成台北股市30日開盤出現重挫。