一周天氣出爐，中央氣象局表示，本周有2波冷空氣陸續報到，第1波今天(12日)抵達，周一(13日)至周二(14日)清晨，東北季風影響，西半部及東北部低溫約只有14度左右，周五(17日)新的冷高壓再臨，冷空氣再度增強，北部、東北部將再度轉涼。

本周２波冷空氣影響，第1波今天(周日)抵達， ​第2波預估周五影響。 (圖/氣象局)​ ​

氣象局表示，今天(12日)基隆北海岸及大台北山區有大雨發生，宜蘭地區也有局部較大雨勢發生，預估北部及東北部地區夜晚雨勢還會加大，全台各地愈晚愈涼，北部、東北部及東部入夜後低溫都將降至20度以下。

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明天(13日)東北季風影響，北部及東北部天氣整天濕涼，其他地區早晚亦涼，預測西半部及東北部地區低溫僅14至17度，花東約18、19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能會更低一些；北部及東北部高溫約19至22度；迎風面的北部及東半部地區不定時有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。

12至13日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二(14日)清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的可能，其他地區為多雲到晴；由於環境有逐漸轉乾趨勢，輻射冷卻效應增強，清晨西半部及東北部低溫僅14至17度，其他地區約18至19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能會更低一些。

周二(14日)白天起至周四(16日)，冷空氣減弱，北部、東北部氣溫回升，西半部多雲到晴，東半部局部短暫雨。周五(17日)之後，冷高壓再次增強，周末南方雲系北移，迎風面的北部、東北部氣溫再降、降雨機率增，周末南部地區及中部山區亦有零星降雨。

此外，關島南方海面今日8時有一熱帶性低氣壓形成，最快將於明(13日)形成今年第22號颱風雷伊，預計朝西北西往菲律賓移動，對台灣天氣暫無直接影響，不過預計周六(18日)進入南海之後，會有些外圍雲系北移，使南部地區及中部山區有些零星降雨。

20日至22日東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升；南方雲系北移，北部及東半部地區有短暫雨，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。