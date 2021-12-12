公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。

林美秀（右）在《孟婆客棧》把方宥心當女兒疼。（公視台語台提供）

許富凱獻出螢幕初吻為本週播出最大看點，他為逃避媽媽林美秀徵婚，選擇與方宥心假扮情侶，但卻被眾人懷疑，兩人情急之下，再加上蔡振南慫恿要「親親」才能證明兩人才是真情侶，先是方宥心朝著許富凱右臉頰親上，後又換許富凱親回，這場左右開弓的「臉頰殺」，至少來回了三次以上，堪稱是《孟婆客棧》最大閃光彈，兩人更獻出劇中首場吻戲。

林美秀在《孟婆客棧》飾演許富凱的媽媽蓮嫂，她接到轉世通知書，希望在七日內看兒子成婚，許富凱為讓母親無憾轉生，拜託水仙（方宥心飾）假扮他的女友，與他舉辦一場假婚禮，該劇先前在社群幫許富凱飾演小諸葛徵女友，開出「相貌端正、溫柔善良、會料理、對家庭有責任」等四大條件，引發上千網友按讚，熱烈報名，笑言：「嫁過去沒有婆婆，只因婆婆七天後就要轉世！是最吸睛條件！」

許富凱因自己阿公90多歲，希望在有生之年可以看到孫子成家立業，因此有曾被阿公催婚；方宥心則說，家人希望她認真在工作上，若拍攝到好作品，家人也相對地開心，反而沒有要求她幾歲前要結婚。

方宥心（左）在《孟婆客棧》親許富凱。（公視台語台提供）

林美秀與許富凱的母子之情也是觀眾關心焦點。（公視台語台提供）

此外，林美秀與許富凱的母子之情也是觀眾關心焦點，許富凱認為許多家庭都會遇到母子相處問題，「母親就是因為不放心，才會掛念，好好溝通相對重要」。方宥心則提到美秀姐很會引導，光憑眼神交流就知道該怎麼做。工作人員打趣：「難怪劇裡蓮嫂一看到水仙就尬意！把媳婦當女兒來疼！」2021年度旗艦型連戲劇《孟婆客棧》，每周日晚上8點公視台語台播出。