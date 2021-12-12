台電萬隆變電所發生爆炸，雙北多處停電。(翻攝自PTT)

台北市文山區萬隆變電所今（12）日上午發生爆炸，導致雙北多處停電。據報導，台電內部透露，蘇貞昌院長前天才下令「千萬不准停電」，台電運氣有夠差，真的該打屁股！

台北市文山區羅斯福路5段的萬隆變電所上午9點42分發生爆炸，導致雙北多處地區出現跳電、停電的情況。對此，台電表示，台北一次變電所因設備故障起火，造成兩供電系統停電，台北市木柵與新北市新店等部分地區停電，已立即派員積極處理中。

台北市文山區羅斯福路5段的萬隆變電所上午9點42分爆炸，警消在上午9點56獲報後，立即派出消防車馳援，更有民眾聽到爆炸聲，現場冒出黑煙，警消到場了解後確定無人受困。警消到場了解後確定無人受困，上午10點26分撲滅火勢。警消共計出動消防車20輛、救護車2輛、人員57名。

根據《自由時報》報導，台電內部透露，蘇貞昌院長前天才下令「千萬不准停電」，不料，台北萬隆變電所就發生事故，真的該打屁股、運氣實在有夠差！