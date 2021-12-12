香港混血女星謝嘉怡是選美出身，她是2020年香港小姐冠軍，謝嘉怡也以此打開知名度，不過，親民的她毫無女神包袱，謝嘉怡更是不吝嗇公開素顏，而謝嘉怡昨（12日）就在IG曬出2張素顏照，儘管謝嘉怡在背光的角度拍照，讓她臉上的眼袋、黑眼圈看起來格外明顯，不過網友仍大讚謝嘉怡親民、真正的自然美。

照片中，謝嘉怡以一身黑色休閒服飾、大方頂著素顏入鏡，謝嘉怡隨興地一手撐著頭、對著鏡頭露出甜笑，她並發文寫下，通常有美麗夕陽的地方，就可以清楚看到星星，謝嘉怡還要網友推薦在香港哪裡可以看到星星，謝嘉怡曬照看起來相當愜意，而脂粉未施的她，大方在夕陽下拍照，儘管謝嘉怡在背光角度拍照，讓她臉上的眼袋、黑眼圈看起來格外明顯，不過謝嘉怡仍相當率性，毫無畏懼呈現自己最真實的一面，網友也紛紛留言讚謝嘉怡：「如此美麗和優雅」、「不化妝的你最好看 自然美」、「你看起來很漂亮」，直喊謝嘉怡是最真實的港姐。

26歲謝嘉怡是出生在蘇格蘭的中英混血兒，她以高顏值和姣好身材曲線，勇奪2020年度的冠軍港姐和最上鏡小姐，謝嘉怡也以親民個性，火速就擁高人氣，而謝嘉怡雖然貴為冠軍港姐，但她個性平易近人，平時除了曬好身材外，她也不吝嗇公開素顏，真性情舉動圈粉無數。