本周在烏茲別克塔什干舉辦的舉重世界錦標賽，中華舉重隊11日在東京奧運女子59公斤級金牌、「舉重女神」郭婞淳於挺舉與總和勇奪2金，以及抓舉進帳1銀後，12日晚間由東奧64公斤級銅牌陳玟卉接棒出賽，抓舉先以97公斤獲得銅牌，接下來個人強項挺舉完成135公斤奪金，總和232公斤獲銀牌，完成個人生涯在世錦賽奪牌的目標，也是個人世錦賽首金，挺舉135公斤完成後，她也開心振臂歡呼。

挑戰個人世錦賽首面獎牌的陳玟卉，本屆世錦賽抓舉開把97公斤、挺舉開把128公斤，抓舉第一次試舉97公斤順利成功，第2次試舉101公斤槓鈴往後偏而失敗，第3次試舉再戰101公斤，因右手肘彎曲被判定失敗，最終以97公斤獲得銅牌，埃及19歲選手薩伊德則以106公斤於抓舉摘金，並領先陳玟卉達9公斤，韓國選手韓知安則以抓舉99公斤進帳1面銀牌。

挺舉陳玟卉調降開把重量，從128公斤降為126公斤，第一次試舉成功並站上挺舉領先，第二次試舉先提高到133公斤再降為131公斤，同樣一次成功，而競爭對手薩伊德先完成所有試舉，以抓舉106公斤、挺舉127公斤、總和233公斤獲得2金1銀，總和上陳玟卉只小輸1公斤，挺舉則是為自己出一口氣。