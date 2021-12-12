為避免Omicron變異株疫情突破防疫安全網，內政部移民署推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，移民署北區事務大隊基隆市專勤隊與基隆市政府衛生局及轄內民間團體合作，協助安排至指定醫療院所施打疫苗，讓逾期外來人口能安心接種。

基隆市專勤隊長吳鈞城表示，為協助外來人口安心接種COVID-19疫苗，共同維護境內所有人民健康，日前應基隆市「台灣頭國際文化交流協會」舉辦大會時，宣導秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則，並和新住民透過網路直播方式回答疑慮。

印尼籍移工阿蒂指出，之前有聽朋友說過但大家都不敢出面，現在透過直播確認不會抓，將會「揪團」來施打。另外，在場也透過曾獲金鐘獎第51屆最佳新進演員的越南籍新住民阮氏翠恆，共同宣導。

吳鈞城提及，現階段不論是失聯移工或在台逾期的外來人口，都可以到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，若沒有身分證明文件，也可以與相關民間團體聯繫，再依通知到指定處所施打，希望所有外來人口盡速完成接種，共同對抗COVID-19，保護境內全體人民的健康。